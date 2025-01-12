Україна з найкращою стрільбою фінішувала у топ-15 сингл-міксту в Обергофі

Одиночна змішана естафета відкривала програму останнього змагального дня етапу Кубка світу в Обергофі. У гонці взяли участь 25 команд.

У неділю, 12 січня, у німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета. Україну в гонці представляв дует у складі Антона Дудченка та Ірини Петренко, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у синг-міксті

Для Петренко ця гонка стала першою на Кубку світу у сезоні-2024/25. Чотириразова чемпіонка Європи тривалий час відновлювалася після перелому ноги.

Український дует продемонстрував одну з найкращих стрільб у гонці, використавши 5 додаткових патронів. Проте у швидкості Дудченко та Петренко поступалися суперникам. У підсумку наша команда посіла лише 13 місце у синг-міксті.

Золоту медаль вперше в історії змішаної естафети здобула Фінляндія, яка виступала у складі Суві Мінккінен та Теро Сеппяля. "Срібло" та "бронза" дісталися Франції та Німеччині.

Результат синг-міксту в Обергофі

1. Фінляндія (0+5) 39:17.1 хвилини

2. Франція (0+8) +5.8

3. Німеччина (0+11) +24.9

...

13. Україна (0+5) +2:43.8

Четвертий етап Кубка світу в Обергофі завершить класична змішана естафета. Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.