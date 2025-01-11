Лідер збірної України Дмитро Підручний за підсумком персьюту вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії. 33-річний біатлоніст завершив гонку переслідування на шостому місці, пише 24 Канал.

Читайте також Четвертий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок в Обергофі

Ефектна акція на підтримку України

Після завершення персьюту відбулася традиційна квіткова церемонія. У ній взяли участь тріо призерів гонки з Норвегії: Стурла Легрейд, Тар'єй Бьо та Йоганнес Бьо, дует французів: Кантен Фійо Має та Ерік Перро, а також українець Дмитро Підручний.

На церемонію українець вийшов разом з державним прапором та попросив норвежців розгорнути його для спільної фотографії. Усі біатлоністи погодилися взяти участь у перформансі. Вийшла дуже ефектна світлина, яка засвідчила підтримку України.

Прапор України на квітковій церемонії / скриншот з трансляції

Нагадаємо, що у спринті Підручний посів четверте місце, зупинившись за крок від медалі. Тоді на квітковій церемонії Дмитро розгорнув прапор разом з норвежцями Мартіном Улдалом та Стурлой Легрейдом, які посіли 5-ту та 6-ту позиції відповідно.