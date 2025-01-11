Збірну України у чоловічому персьюті на 12,5 кілометра представляли троє біатлоністів – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Вони відібралися до гонки за підсумками спринту, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у персьюті

Лідер "синьо-жовтих" Підручний розпочав гонку четвертим з відставанням у 29 секунд від переможця спринту Кантена Фійона Має. Українець мав чудовий шанс поборотися за довгоочікувану медаль Кубка світу.

На жаль, вже на першій стрільбі Дмитро заробив коло штрафу, що збільшило відставання від лідера. На другому вогневому рубежі Підручний знову не закрив одну мішень. На екваторі гонки українець був вже на 10 місці.

Та все ж Дмитро не виключився з боротьби. Завдяки чистій стрільбі на четвертому рубежі українець фінішував на шостому місці та потрапив до квіткової церемонії.

Перспективно розпочав гонку Віталій Мандзин, який чисто відстріляв дві "лежки". Проте на двох "стійках" він припустився трьох хиб та завершив гонку 20-м.

Тарас Лесюк з двома промахами фінішував на 37-му місці, заробивши залікові очки.

Весь подіум дістався представникам Норвегії: Стурла Легрейд завоював "золото", а срібна та бронзові медалі дісталися братам Бьо.

Результат чоловічого персьюту в Обергофі

1. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія, 1+0+0+1) 33:25,5

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +5,2

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0+1+0) +19,7

...

6. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+1+0) +25,8

20. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+2+1) +1:28,6

37. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+1+0) +2:53,7

В останній змагальний день, 12 січня, в Обергофі відбудуться дві змішані естафети. Класична розпочнеться о 13:30, а одиночна о 15:30 за київським часом. Ці дві гонки завершать четвертий етап Кубка світу.