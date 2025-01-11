Сборную Украины в мужском персьюте на 12,5 километра представляли трое биатлонистов – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Они отобрались в гонку по итогам спринта, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в персьюте

Лидер "сине-желтых" Пидручный начал гонку четвертым с отставанием в 29 секунд от победителя спринта Кантена Фийона Майе. Украинец имел отличный шанс побороться за долгожданную медаль Кубка мира.

К сожалению, уже на первой стрельбе Дмитрий заработал круг штрафа, что увеличило отставание от лидера. На втором огневом рубеже Пидручный снова не закрыл одну мишень. На экваторе гонки украинец был уже на 10 месте.

И все же Дмитрий не исключился из борьбы. Благодаря чистой стрельбе на четвертом рубеже украинец финишировал на шестом месте и попал в цветочную церемонию.

Перспективно начал гонку Виталий Мандзин, чисто отстрелявший две "лежки". Однако на двух "стойках" он допустил три недостатка и завершил гонку 20-м.

Тарас Лесюк с двумя промахами финишировал на 37 месте, заработав зачетные очки.

Весь подиум достался представителям Норвегии: Стурла Легрейд завоевал "золото", а серебряные и бронзовые медали достались братьям Бе.

Результат мужского персьюта в Оберхофе

1. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия, 1+0+0+1) 33:25,5

2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+1+0) +5,2

3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0+1+0) +19,7

...

6. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+1+0) +25,8

20. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+2+1+1) +1:28,6

37. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:53,7

В последний соревновательный день, 12 января, в Оберхофе состоятся две смешанные эстафеты. Классическая начнется в 13:30, а одиночная в 15:30 по киевскому времени. Эти две гонки завершат четвертый этап Кубка мира.