У програмі першого дня змагань відбулась жіноча спринтерська гонка. Україну у перегонах представляли Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Дарина Чалик, повідомляє 24 канал.

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На якому місці фінішували українки

Серед представниць України найкращий результат показала Олена Городна. 20-річна біатлоністка фінішувала на 15 місці, відстрілявшись "чисто" на вогневих рубежах.

Юлія Джима завершила спринт на 23 позиції. Біатлоністка закрила усі 10 мішеній на вогневих рубежах. Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Дарина Чалик не змогли потрапити у залікову зону.

Перемогу у перегонах здобула Франциска Пройсс з Німеччини. Друге місце зайняла французька біатлоністка Лу Жанмонно. Третьою фінішувала Суві Мінккінен.

Результат жіночого спринту:

1. Франциска Пройсс (0+0) 20:57.2

2.Лу Жанмонно (0+0) +0.2

3. Суві Мінккінен (0+0) +21.9

…

15. Олена Городна (0+0) +1:02.3

23. Юлія Джима (0+0) +1:18.0

59. Христина Дмитренко (0+1) +1:54.8

73. Олександра Меркушина (1+1) +2:15.5

80. Дарина Чалик (0+1) +2:31.5

Нагадаємо, що у суботу 22 березня відбудеться жіноча гонка переслідування в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону 2024/2025 у Гольменколлені.