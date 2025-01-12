Україна зі штрафним колом потрапила до топ-10 змішаної естафети в Обергофі

Класична змішана естафета закривала програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі. У стартовий лист гонки потрапили 23 конди.

У неділю, 12 січня, у німецькому Обергофі відбулися дві естафетні гонки. У синг-міксті український дует з найкращою стрільбою опинився поза межами десятки, пише 24 Канал.

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Результат України у змішаній естафеті

У класичній естафеті взяли участь 23 команди. Україну в гонці представив квартет біатлоністів у складі Віталія Мандзина, Дмитра Підручного, Олени Городної та Христини Дмирренко. Наша команда стартувала під номером 6.

Першим з українців розпочав гонку Мандзин. 21-річний спортсмен з Тернопільщини чисто відстрілявся на першій стрільбі та вийшов на дистанцію третім. На другому вогневому рубежі Віталій заробив коло штрафу, через що передав естафету 13-м.

Досвідчений Підручний зумів відіграти п'ять позицій. Українець закрив усі мішені на стрільбі та передав естафету восьмим, з відставанням +1:13,5 від лідера.

Гонку продовжили Олена Городна. 20-річна українка чисто відстрілялася та певний час була сьомою. На жаль, Олені не вистачило сил, щоб втримати позицію. На останній передачі вона була 11-ю.

Фінішером української команди була Христина Дмитренко. Вона зуміла відіграти дві позиції та зачепитися за місце у десятці. Наша команда зайняла підсумкову дев'яте місце.

Боротьбу за "золото" виграла команда Швеції. Компанію на подіумі їй склали Франція та Норвегія.

Результат класичної змішаної естафети в Обергофі

1. Швеція (2+10) 1:04:24.1

2. Франція (1+7) +12,8

3. Норвегія (1+9) +1:11.4

…

9. Україна (1+5) 3:15.5

Нагадаємо, п'ятий етап Кубка світу пройде з 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу. У програмі змагань заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.