Україна провалила індивідуалку у Рупольдингу: лише одна із п'яти українок фінішувала у топ-60

У четвер, 16 січня, відбулась жіноча індивідуальна гонка у рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону-2024/2025 у німецькому Рупольдингу. Одразу п'ять українок представляли нашу країну у цьому старті.

На німецьку трасу вийшли Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Анна Кривонос та Ірина Петренко. Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Дмитренко, яка продемонструвала не лише найвище місце, а й найкращу стрільбу, пише 24 Канал.

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Невдала гонка від українок

Лише одного промаху на чотирьох вогневих рубежах припустилась Христина та фінішувала у топ-25 – 22-га сходинка.

Юлія Джима та Олена Городна фінішували неподалік одна від одної – 64-та та 66-та сходинки відповідно. Обидві по три рази схибили на стрільбі.

Ірина Петренко фінішувала поблизу топ-60, а найгіршою серед українок стала Анна Кривонос – лише 82-ге місце. Вслід за українськими біатлоністами невдалу гонку видали й дівчата.

Франція знову на вершині

Через пориви вітру у Рупольдингу дуже мало біатлоністок покази чисту стрільбу після усіх вогневих рубежів. Тому на вершині фінішного списку були ті, хто відстрілявся найкраще. Із погодними умовами впоралась француженка Лу Жанмонно – чотири нулі та заслужена перемога в індивідуальній гонці.

У 36-ти секундах за спиною Жанмонно фінішувала німкеня Франциска Пройс, яка одного разу схибила (на другій стрільбі). Трійку призерів замкнула швейцарська біатлоністка Емі Базерга, яка теж відстрілялась на нуль, як і переможниця гонки – 45 секунд відставання від лідерки індивідуалки.

Серед пізніх номерів лише шведка Юганна Скоттгейм наробила шуму та могла скинути Базергу із подіуму. Шведська біатлоністка, яка стартувала 84-ю, вибила усі 20 мішеней та вийшла із четвертої стрільби на четвертому місці. Юганну від третьої позиції віддаляло лише 8 секунд.

Однак вже на позначці 13,9 кілометра відставання Скоттгейм збільшилось до 26 секунд. Тому шведка перетнула фінішну лінію лише п'ятою, втративши навіть четверту позицію.

Результат жіночої індивідуалки у Рупольдингу

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 41:35,5

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+0) +35,7

3. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0+0+0) +43,1

…

22. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:19,2

62. Ірина Петренко (Україна, 1+1+0+0) +5:28,7

65. Юлія Джима (Україна, 1+2+0+0) +5:46,5

68. Олена Городна (Україна, 0+2+0+1) +6:00,8

88. Анна Кривонос (Україна, 0+1+2+2) +8:14,3

До слова, 17 січня прихильники біатлону побачать чоловічу естафету. Початок гонки о 15:20 (за київським часом).