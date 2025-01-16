У цей день вперше на трасу вийдуть жінки. Вони змагатимуться в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів.

Читайте також Меркушина з ідеальною стрільбою здобула першу медаль для України на Кубку IBU

Хто представить Україну

Склад "синьо-жовтих" після попереднього етапу зазнав єдиної зміни – Дарина Чалик вирушила на Універсіаду-2025. Всього участь в індивідуалці візьмуть п'ять представниць України, повідомляє 24 Канал із посиланням на IBU.

Після пропуску гонки переслідування та змішаної естафети в Обергофі через застуду повернулася Юлія Джима. Вона буде стартувати другою з українок.

Стартлист збірної України на індивідуалку в Рупольдингу

14. Христина Дмитренко

30. Юлія Джима

31. Олена Городна

72. Анна Кривонос

83. Ірина Петренко

Довідка. Гонка розпочнеться о 15:10. Офіційним транслятором в Україні є Суспільне.

Зазначимо, що це буде друга жіноча індивідуака в сезоні. На етапі в Контіалахті найкращий результат показала Олександра Меркушина – 33-й час.