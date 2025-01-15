В індивідуальній жіночій гонці взяли участь 68 біатлоністок, в тому числі п'ятеро українок. Найкраще серед "синьо-жовтих" виступила Анастасія Меркушина, пише 24 Канал.

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Перший подіум Меркушиної з сезону 2022/23

30-річна біатлоністка без жодних хиб пройшла чотири вогневі рубежі та завершила гонку на третьому місці. Меркушина здобула першу медаль для України на Кубку IBU у поточному сезоні.

Серед інших українок до топ-20 потрапила Христина Дмитренко, яка допустила два промахи. До залікової зони потрапили ще дві представниці нашої команди: Надія Бєлкіна (26) та Оксана Коваленко (37).

Переможницею короткої індивідуальної гонки стала норвезька біатлоністка Кароліне Ердаль. Срібну медаль здобула француженка Вольдія Ґальмас Полен.

Результат жіночої короткої індивідуальної гонки на Кубку IBU

1. Кароліне Ердаль (0+0+1+0) 38:00,2

2. Вольдія Ґальмас Полен (0+0+0+1) +9,9

3. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +48,4

...

18. Валерія Дмитренко (0+1+1+0) +3:30,7

26. Надія Бєлкіна (0+1+1+2) +4:23,3

37. Оксана Коваленко (1+0+0+1) +5:28,7

45. Любов Кип'яченкова (1+2+1+2) +6:26,0

Зазначимо, що востаннє Анастасія Меркушина піднімалася на подіум у сезоні 2022/23, коли виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи.

Етап Кубку IBU в Брезно-Осрблі продовжать спринтерські гонки, які відбудуться у п'ятницю, 17 січня.