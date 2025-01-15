В индивидуальной женской гонке приняли участие 68 биатлонисток, в том числе пятеро украинок. Лучше всего среди "сине-желтых" выступила Анастасия Меркушина, пишет 24 Канал.
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Первый подиум Меркушиной с сезона 2022/23
30-летняя биатлонистка без промахов прошла четыре огневых рубежа и завершила гонку на третьем месте. Меркушина завоевала первую медаль для Украины на Кубке IBU в текущем сезоне.
Среди других украинок в топ-20 попала Кристина Дмитренко, которая допустила два промаха. В зачетную зону попали еще две представительницы нашей команды: Надежда Белкина (26) и Оксана Коваленко (37).
Победительницей короткой индивидуальной гонки стала норвежская биатлонистка Каролине Эрдаль. Серебряную медаль завоевала француженка Вольдия Гальмас Полен.
Результат женской короткой индивидуальной гонки на Кубке IBU
- 1. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) 38:00,2
- 2. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) +9,9
- 3. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +48,4
...
- 18. Валерия Дмитренко (0+1+1+0) +3:30,7
- 26. Надежда Белкина (0+1+1+2) +4:23,3
- 37. Оксана Коваленко (1+0+0+1) +5:28,7
- 45. Любовь Кипяченкова (1+2+1+2) +6:26,0
Отметим, что последний раз Анастасия Меркушина поднималась на подиум в сезоне 2022/23, когда выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы.
Этап Кубка IBU в Брезно-Осрбли продолжат спринтерские гонки, которые состоятся в пятницу, 17 января.