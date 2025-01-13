Недавно Дональд Трамп заявил о желании взять под контроль датский полуостров Гренландия и Панамский канал. Зигфрид Мазе считает, что мир должен прибегнуть к действиям, чтобы этого не допустить, пишет 24 канал со ссылкой на VG.

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Как Мазе отреагировал на слова Трампа

Сначала французский специалист сказал, что после России и Беларуси следующим, кого запретят в международном спорте, будет США. Далее он высказал свое мнение относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.

Они дисквалифицированы по очень уважительной причине. Так, суть в двойных стандартах. США не отстранили от спорта из-за заявлений Трампа, и, например, в легкой атлетике есть много случаев допинга, но с ними ничего не происходит. Так что, есть определенные различия, если вы с востока или с запада,

– отметил Мазе.

Он сказал, что не уверен в правильности отстранения россиян от спорта.

"Возможно, было бы выгодно, если бы они приехали в Европу и увидели, как мы воспринимаем то, что происходит, а не просто были в России под влиянием пропаганды. Мы ничего не имеем против российских спортсменов, но имеем негативное отношение против Путина и его политики. Так же, как мы будем иметь его против Трампа и его политики", – добавил Зигфрид Мазе.

Отметим, что братья Бё выступили против возвращения россиян в спорт.