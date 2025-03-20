Склад збірної України на спринтерські гонки Кубка світу в Гольменколлені

Кубок світу з біатлону сезону-2024/25 добігає до свого завершенням. Останній етап серії біатлонних змагань найвищого рівня прийматиме норвезький Гольменколлен.

У п'ятницю, 21 березня, в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону відбудуться дві спринтерські гонки. Першими на трасу Гольменколлена вийдуть чоловіки, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Хто бігтиме спринти у збірній України

До стартового листа чоловічого спринту потрапили 110 спортсменів. Україну в гонці на 10 кілометрів представлять чотири біатлоністи. Чоловіки розпочнуть спринт о 14:30 за київським часом.

Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Жіночий спринт продовжить перший змагальний день в Гольменколлені. За перемогу боротимуться 115 спортсменок. Українська команда буде представлена п'ятьма біатлоністками. Жіноча гонка на 7,5 кілометра розпочнеться о 17:30 за Києвом.

Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.

Нагадаємо, що дев'ятий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 23 березня. У програмі змагань заплановані гонки переслідування та масстарти.