В пятницу, 21 марта, в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону состоятся две спринтерские гонки. Первыми на трассу Гольменколлена выйдут мужчины, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Кто будет бежать спринты в сборной Украины

В стартовый лист мужского спринта попали 110 спортсменов. Украину в гонке на 10 километров представят четыре биатлониста. Мужчины начнут спринт в 14:30 по киевскому времени.

Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Женский спринт продолжит первый соревновательный день в Хольменколлене. За победу будут сражаться 115 спортсменок. Украинская команда будет представлена пятью биатлонистками. Женская гонка на 7,5 километра начнется в 17:30 по Киеву.

Состав женской сборной: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина, Дарья Чалык.

Напомним, что девятый этап Кубка мира по биатлону продлится до 23 марта. В программе соревнований запланированны гонки преследования и масстарты.