У жіночій спринтерській гонці збірна Україна буде представлена п'ятьма біатлоністками, пише 24 канал з посиланням на Український біатлон. Українки подолають дистанцію 7,5 кілометра і пройдуть два вогневих рубежі.

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Склад України

14. Анна Кривонос

25. Олена Городна

35. Христина Дмитренко

75. Олександра Меркушина

82. Юлія Джима

Зверніть увагу! Початок гонки запланований на 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, що трансляцію біатлонних змагань в Україні здійснюють регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт.