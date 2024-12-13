У жіночій спринтерській гонці збірна Україна буде представлена п'ятьма біатлоністками, пише 24 канал з посиланням на Український біатлон. Українки подолають дистанцію 7,5 кілометра і пройдуть два вогневих рубежі.
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Склад України
- 14. Анна Кривонос
- 25. Олена Городна
- 35. Христина Дмитренко
- 75. Олександра Меркушина
- 82. Юлія Джима
Зверніть увагу! Початок гонки запланований на 12:30 за київським часом.
Нагадаємо, що трансляцію біатлонних змагань в Україні здійснюють регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт.