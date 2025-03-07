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Sport News 24 Біатлон Сьомий етап Кубка світу з біатлону: хто представить Україну в жіночому спринті
7 березня, 09:29
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Сьомий етап Кубка світу з біатлону: хто представить Україну в жіночому спринті

Денис Іваненко
Основні тези
  • На сьомому етапі Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто в жіночому спринті Україну представлять п'ять біатлоністок.
  • Гонка розпочнеться 7 березня о 19:20 за київським часом, а попереднього дня у чоловічому спринті найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, посівши 35 місце.

У п'ятницю, 7 березня, відбудеться друга гонка сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/2025. Його приймає чеське містечко Нове-Мєсто.

Програма другого змагального дня буде представлена жіночим спринтом. Всього участь у перегонах візьмуть 103 біатлоністки, повідомляє 24 канал із посиланням на IBU.

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Стартлист "синьо-жовтих"

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цей старт. Участь у гонці в Нове-Мєсто візьмуть п'ять наших біатлоністок.

Першою серед українських спортсменок на трасу вийде Юлія Джима, за якою одразу ж стартує Христина Дмитренко. Останній номер у складі "синьо-жовтих" на жіночий спринт отримала Дарина Чалик.

Склад збірної України на жіночий спринт

  • 18. Юлія Джима
  • 19. Христина Дмитренко
  • 35. Олена Городна
  • 77. Ірина Петренко
  • 97. Дарина Чалик

Довідка. Жіночий спринт у чеському Нове-Мєсто розпочнеться о 19:20 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні спринтерську гонку бігли чоловіки. Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 35 місце.