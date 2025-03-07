Программа второго соревновательного дня будет представлена женским спринтом. Всего участие в гонке примут 103 биатлонистки, сообщает 24 канал со ссылкой на IBU.

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Стартлист "сине-желтых"

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на этот старт. Участие в гонке в Нове-Место примут пять наших биатлонисток.

Первой среди украинских спортсменок на трассу выйдет Юлия Джима, за которой сразу же стартует Кристина Дмитренко. Последний номер в составе "сине-желтых" на женский спринт получила Дарья Чалык.

Состав сборной Украины на женский спринт

18. Юлия Джима

19. Кристина Дмитренко

35. Елена Городна

77. Ирина Петренко

97. Дарья Чалык

Справка. Женский спринт в чешском Нове-Место начнется в 19:20 по киевскому времени.

Напомним, что накануне спринтерскую гонку бежали мужчины. Лучше всего среди украинцев выступил Дмитрий Пидручный, который занял 35 место.