Программа второго соревновательного дня будет представлена женским спринтом. Всего участие в гонке примут 103 биатлонистки, сообщает 24 канал со ссылкой на IBU.
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Стартлист "сине-желтых"
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на этот старт. Участие в гонке в Нове-Место примут пять наших биатлонисток.
Первой среди украинских спортсменок на трассу выйдет Юлия Джима, за которой сразу же стартует Кристина Дмитренко. Последний номер в составе "сине-желтых" на женский спринт получила Дарья Чалык.
Состав сборной Украины на женский спринт
- 18. Юлия Джима
- 19. Кристина Дмитренко
- 35. Елена Городна
- 77. Ирина Петренко
- 97. Дарья Чалык
Справка. Женский спринт в чешском Нове-Место начнется в 19:20 по киевскому времени.
Напомним, что накануне спринтерскую гонку бежали мужчины. Лучше всего среди украинцев выступил Дмитрий Пидручный, который занял 35 место.