Останній день КС з біатлону: визначився склад збірної України на естафету в Нове-Мєсто
- У неділю, 9 березня, в Нове-Мєсто відбудуться жіноча та чоловіча естафети з біатлону з участю восьми представників України.
- Чоловіча естафета запланована на 14:50, жіночі перегони розпочнуться о 17:45 за київським часом.
Сьомий етап Кубка світу з біатлону 2024/2025 підходить до завершення. В останній змагальний день у Нове-Мєсто в Чехії заплановано проведення естафети.
У неділю, 9 березня, відбудеться жіноча та чоловічі естафети. На останніх перегонах візьмуть участь вісім представників України, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.
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Хто представлятиме Україну на естафеті
Тренерський штаб визначився зі складом збірної України на естафети. Серед чоловіків першим розпочне Артем Тищенко (6-1). Також до заявки потрапили Віталій Мандзин (6-2), Антон Дудченко (6-3) та Дмитро Підручний (6-4).
У жіночній естафеті в межах 7-го етапу Кубка світу з біатлону 2024/2025 першою стартуватиме Христина Дмитренко (8-1). Потім Юлія Джима (8-2), Олена Городна (8-3) та Олександра Меркушина (8-4).
Нагадаємо, що чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за київським часом. Початок жіночих перегонів заплановано на 17:45 за Києвом.