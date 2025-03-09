Останній день КС з біатлону: визначився склад збірної України на естафету в Нове-Мєсто

Сьомий етап Кубка світу з біатлону 2024/2025 підходить до завершення. В останній змагальний день у Нове-Мєсто в Чехії заплановано проведення естафети.

У неділю, 9 березня, відбудеться жіноча та чоловічі естафети. На останніх перегонах візьмуть участь вісім представників України, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто представлятиме Україну на естафеті

Тренерський штаб визначився зі складом збірної України на естафети. Серед чоловіків першим розпочне Артем Тищенко (6-1). Також до заявки потрапили Віталій Мандзин (6-2), Антон Дудченко (6-3) та Дмитро Підручний (6-4).

У жіночній естафеті в межах 7-го етапу Кубка світу з біатлону 2024/2025 першою стартуватиме Христина Дмитренко (8-1). Потім Юлія Джима (8-2), Олена Городна (8-3) та Олександра Меркушина (8-4).

Нагадаємо, що чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за київським часом. Початок жіночих перегонів заплановано на 17:45 за Києвом.