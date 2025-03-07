Джима та Дмитренко у топ-30 жіночого спринту на Кубку світу в Нове-Мєсто

У чеському місті Нове-Мєсто проходить сьомий етап Кубка світу з біатлону 2024/2025. Другий змагальний день був представлений жіночим спринтом.

Всього участь у перегонах в межах взяла 101 біатлоністка. Збірну Україну представили п'ять спортсменок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик, повідомляє 24 канал.

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Виступ українок у спринті

Серед українських біатлоністок найкращий результат показала Юлія Джима. Досвідчена спортсменка закрила всі мішені та фінішувала у проміжних топ-15, але була посунута на 24-те місце.

Христина Дмитренко здолала вогневі рубежі без проміжків. У жіночому спринті біатлоністка зайняла 25 сходинку, а від першої двадцятки українку відділили 13,1 секунди.

Олена Городна завершила перегони поза топ-40. Також Ірина Петренко та Дарина Чалик опинились за межами залікової зони. На персьют у Нове-Мєсто кваліфікувались лише Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Переможницею жіночого спринту стала норвезька біатлоністка Інгрід Тандерволл. Друге місце у перегонах в Нове-Мєсто посіла Жюстін Бреза-Буше, а трійку замикає Жюлія Сімон.

Результат жіночого спринту в Нове-Мєсто:

1. Інгрід Тандерволл (0+0) 19:13.5

2. Жюстін Бреза-Буше (0+0) + 15.1

3. Жюлія Сімон (0+0) + 20.9

…

24. Юлія Джима (0+0) + 1:16.2

25. Христина Дмитренко (0+0) + 1:20.5

62. Олена Городна (0+2) + 2:17.8

79. Ірина Петренко (0+1) + 2:57.2

Дарина Чалик (2+2)

Нагадаємо, що 8 березня у чеському Нове-Мєсто відбудеться жіноча гонка переслідування на дистанцію 12,5 кілометра. Початок персьюту о 18:40 за київським часом.