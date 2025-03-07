Всего участие в гонках в пределах приняла 101 биатлонистка. Сборную Украины представили пять спортсменок: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ирина Петренко и Дарья Чалык, сообщает 24 канал.

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Выступление украинок в спринте

Среди украинских биатлонисток лучший результат показала Юлия Джима. Опытная спортсменка закрыла все мишени и финишировала в промежуточных топ-15, но была подвинута на 24-е место.

Кристина Дмитренко преодолела огневые рубежи без промежутков. В женском спринте биатлонистка заняла 25 место, а от первой двадцатки украинку отделили 13,1 секунды.

Елена Городная завершила гонку вне топ-40. Также Ирина Петренко и Дарья Чалык оказались за пределами зачетной зоны. На персьют в Нове-Место квалифицировались только Юлия Джима и Кристина Дмитренко.

Победительницей женского спринта стала норвежская биатлонистка Ингрид Тандерволл. Второе место в гонке в Нове-Место заняла Жюстин Бреза-Буше, а тройку замыкает Жюлия Симон.

Результат женского спринта в Нове-Место:

1. Ингрид Тандерволл (0+0) 19:13.5

2. Жюстин Бреза-Буше (0+0) + 15.1

3. Жюлия Симон (0+0) + 20.9

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24. Юлия Джима (0+0) + 1:16.2

25. Кристина Дмитренко (0+0) + 1:20.5

62. Елена Городна (0+2) + 2:17.8

79. Ирина Петренко (0+1) + 2:57.2

Дарья Чалык (2+2)

Напомним, что 8 марта в чешском Нове-Место состоится женская гонка преследования на дистанцию 12,5 километра. Начало персьюта в 18:40 по киевскому времени.