У суботу, 8 березня, відбувся чоловічий персьют. Збірну Україну у перегонах представляли три біатлоністи: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко, повідомляє 24 канал.

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Як виступили українці

За підсумками чоловічих гонок переслідування найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який не закрив по одній мішені стоячи, а також заробив по два кола штрафу на обох "лежках", фінішувавши 36-м.

Віталій Мандзин на другій стрільбі закрив усі п'ять мішеней, схибивши лише на першій "лежці". На "стійці" Мандзин заробив штрафне коло, а також двічі схибив в останній стрільбі та посів 39 позицію.

Антон Дудченко опинився поза топ-40, що не дозволило йому кваліфікуватись на наступну гонку. Український біатлоніст за підсумками персьюту зайняв 49 сходинку.

Переміг у чоловічих гонках переслідування швед Себастьян Самуельсон. Другим фінішував італієць Томмазо Джакомель. Третім став титулований норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо.

Результат чоловічого персьюту:

1. Себастьян Самуельсон (0+0+0+0) 32:22.1

2. Томмазо Джакомель (1+1+0+0) +26.4

3. Йоганнес Бьо (0+1+1+1) +38.7

…

36. Дмитро Підручний (2+2+1+1) +4:19.9

39. Віталій Мандзин (1+0+1+2) +4:49.5

49. Антон Дудченко (2+1+0+1) +6:30.1

Нагадаємо, що завтра 9 березня відбудеться чоловіча естафета у Нове-Мєсто в межах 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Початок перегонів заплановано на 14:50 за київським часом.