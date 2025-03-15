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Sport News 24 Біатлон Снайперська стрільба Джими: результат жіночого масстарту в Поклюці
15 березня, 15:26
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Снайперська стрільба Джими: результат жіночого масстарту в Поклюці

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У жіночому масстарті на 12,5 км в Поклюці взяли участь 30 спортсменок, зокрема три українки: Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко.
  • Юлія Джима завершила гонку 18-ю з ідеальною стрільбою, Христина Дмитренко посіла 20-те місце, а Олена Городна – 24-те.

Після одноденного відпочинку поновилися змагання на восьмому етапі Кубка світу в Поклюці. У програмі дня заплановані два масстарти – жіночий та чоловічий.

Першими на трасу в словенській Поклюці вийшли жінки. У гонці на 12,5 кілометрів взяли участь 30 спортсменок, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у масстарті

За підсумком короткої індивідуальної гонки від України до масстарту відібралося три біатлоністки: Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко. Тоді наші дівчати забігли у топ-20.

Лідерка збірної України Юлія Джима ідеально відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах масстарту. Українка закрила 20 мішеней з 20. Проте ходом Юлія суттєво поступалася суперницям, а тому не могла претендувати на високі місця. У підсумку вона завершила гонку 18-ю.

Христина Дмитренко з одним промахом на фініші обійшла швейціарку Еліз Гаспарін, замкнувши 20-ку. Олена Городна допустила дві хиби та завершила гонку 24-ю. 

Виграла масстарт француженка Лу Жанмоно. Срібну медаль здобула болгарська біатлоністка Мілена Тодорова. А от "бронза" у масстарті Кубка світу вперше у кар'єрі дісталася словенці Анамарії Лампіч.

Результат жіночого масстарту

  • 1. Лу Жанмоно (Франція, 0+0+1+0) 39:41.8
  • 2. Мілена Тодорова (Болгарія, 0+0+0+0) +16.4
  • 3. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+0+0+1) +22.8

  • 18. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:38.9
  • 20. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +1:36.6
  • 24. Олена Городна (Україна, 1+0+1+0) +2:24.2

Нагадаємо, що чоловічий масстарт на восьмому етапі Кубка світу в Поклюці відбудеться у суботу, 15 березня. Гонка розпочнеться о 16:45.