Снайперська стрільба Джими: результат жіночого масстарту в Поклюці

Після одноденного відпочинку поновилися змагання на восьмому етапі Кубка світу в Поклюці. У програмі дня заплановані два масстарти – жіночий та чоловічий.

Першими на трасу в словенській Поклюці вийшли жінки. У гонці на 12,5 кілометрів взяли участь 30 спортсменок, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у масстарті

За підсумком короткої індивідуальної гонки від України до масстарту відібралося три біатлоністки: Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко. Тоді наші дівчати забігли у топ-20.

Лідерка збірної України Юлія Джима ідеально відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах масстарту. Українка закрила 20 мішеней з 20. Проте ходом Юлія суттєво поступалася суперницям, а тому не могла претендувати на високі місця. У підсумку вона завершила гонку 18-ю.

Христина Дмитренко з одним промахом на фініші обійшла швейціарку Еліз Гаспарін, замкнувши 20-ку. Олена Городна допустила дві хиби та завершила гонку 24-ю.

Виграла масстарт француженка Лу Жанмоно. Срібну медаль здобула болгарська біатлоністка Мілена Тодорова. А от "бронза" у масстарті Кубка світу вперше у кар'єрі дісталася словенці Анамарії Лампіч.

Результат жіночого масстарту

1. Лу Жанмоно (Франція, 0+0+1+0) 39:41.8

2. Мілена Тодорова (Болгарія, 0+0+0+0) +16.4

3. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+0+0+1) +22.8

…

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:38.9

20. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +1:36.6

24. Олена Городна (Україна, 1+0+1+0) +2:24.2

Нагадаємо, що чоловічий масстарт на восьмому етапі Кубка світу в Поклюці відбудеться у суботу, 15 березня. Гонка розпочнеться о 16:45.