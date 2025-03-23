Жанмонно драматично програла Великий кришталевий глобус: відео падіння

У норвезькому Гольменколлені була проведена остання жіноча гонка на Кубку світу з біатлону. Переможниця масстарту та володарка Великого кришталевого глобуса визначилася на останніх метрах дистанції.

Перед останньою гонкою француженка Лу Жанмонно та німкеня Франциска Пройс лідирували в загальному рейтингу біатлоністок. Кращі шанси виграти Великий кришталевий глобус були у представниці Франції, адже вона випереджала суперницю на п'ять балів, пише 24 Канал.

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Драматичне падіння Жанмонно

Протягом всієї гонки обидві біатлоністки перебували в лідируючій групі. Розв'язка протистояння відбулася на останніх метрах дистанції.

На фінальному повороті Лу Жанмонно не втримала баланс та впала. Її помилкою скористалася Франциска Пройс, яка виграла гонку та здобула Великий кришталевий глобус.

Відео падіння Лу Жансмонно

Після масстарту Франциска Пройс обійняла Лу Жанмонно та підтримала суперницю, якій не пощастило в останній гонці сезону.

Для 31-річної німецької біатлоністки Великий кришталевий глобус став першим у кар'єрі. У нинішньому сезоні Пройс здобула також два Малих кришталевих глобуса у спринті та масстарті. Лу Жанмонно стала володаркою двох Малих кришталевих глобусів в індивідуальних гонках та персьюті.