Розклад 1-го етапу Кубка світу 2025 – 2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

У суботу, 29 листопада, стартує новий біатлонний сезон 2025 – 2026. Перший етап Кубка світу прийме шведський Естерсунд.

Програма першого етапу Кубка світу буде поділена на сім днів – із 29 листопада по 7 грудня 2025 року. У Швеції біатлоністи розіграють перші медалі у традиційних естафетах, одиночній змішаній естафеті, простій змішаній естафеті, індивідуалках, спринтах та персьютах, інформує 24 Канал.

Який розклад 1-го етапу Кубка світу з біатлону 2025 – 2026?

Новий біатлонний сезон розпочне жіноча естафета. Початок гонки – о 14:154 (за Києвом). Збірна України буде представлена у ній у такій четвірці: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина.

На жаль, через ушкодження перший етап пропускає Юлія Джима.

Також у чоловічій збірній України визначились із естафетною четвіркою: Артем Тищенко – Віталій Мандзин – Богдан Цимбал – Дмитро Підручний.

29 листопада (14:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

29 листопада (17:55) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

30 листопада (15:00) – одиночна змішана естафета

30 листопада (17:40) – змішана естафета

2 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

3 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

5 грудня (17:00) – спринт 7,5 кілометра, жінки

6 грудня (17:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

7 грудня (14:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

7 грудня (16:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова розповіла, коли планується вивести команду на пік форми.

"Пік форми? Це дуже складно – виводити спортсменів на два піки протягом сезону. Можна, але складно. Особисто я розглядаю лише один – це Олімпійські ігри", – наводить слова наставниці портал Український біатлон.

Де дивитись біатлон?

Усі гонки першого етапу в Естерсунді у прямому ефірі транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт.

Також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).

Хто з українських біатлоністів найкраще виступав у минулому сезоні?

Минулий біатлонний сезон не був щедрим на нагороди для України та й загалом у топ-10 обох загальних заліків Кубка світу не було жодного українського представника.

У чоловічому заліку найвище місце посів лідер команди Дмитро Підручний – 19-та сходинка (409 пунктів), а серед жінок найвище фінішувала Юлія Джима – 17-та позиція (368 балів).