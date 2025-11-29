Розклад 1-го етапу Кубка світу 2025 – 2026 з біатлону: коли змагатимуться українці
- Перший етап Кубка світу з біатлону 2025 – 2026 пройде в шведському Естерсунді з 29 листопада по 7 грудня.
- Юлія Джима пропустить перший етап через ушкодження.
У суботу, 29 листопада, стартує новий біатлонний сезон 2025 – 2026. Перший етап Кубка світу прийме шведський Естерсунд.
Програма першого етапу Кубка світу буде поділена на сім днів – із 29 листопада по 7 грудня 2025 року. У Швеції біатлоністи розіграють перші медалі у традиційних естафетах, одиночній змішаній естафеті, простій змішаній естафеті, індивідуалках, спринтах та персьютах, інформує 24 Канал.
До теми Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025 – 2026: усі результати України
Який розклад 1-го етапу Кубка світу з біатлону 2025 – 2026?
Новий біатлонний сезон розпочне жіноча естафета. Початок гонки – о 14:154 (за Києвом). Збірна України буде представлена у ній у такій четвірці: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина.
На жаль, через ушкодження перший етап пропускає Юлія Джима.
Також у чоловічій збірній України визначились із естафетною четвіркою: Артем Тищенко – Віталій Мандзин – Богдан Цимбал – Дмитро Підручний.
- 29 листопада (14:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 29 листопада (17:55) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 30 листопада (15:00) – одиночна змішана естафета
- 30 листопада (17:40) – змішана естафета
- 2 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки
- 3 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки
- 5 грудня (17:00) – спринт 7,5 кілометра, жінки
- 6 грудня (17:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 7 грудня (14:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
- 7 грудня (16:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки
Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова розповіла, коли планується вивести команду на пік форми.
"Пік форми? Це дуже складно – виводити спортсменів на два піки протягом сезону. Можна, але складно. Особисто я розглядаю лише один – це Олімпійські ігри", – наводить слова наставниці портал Український біатлон.
Де дивитись біатлон?
Усі гонки першого етапу в Естерсунді у прямому ефірі транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт.
Також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).
Хто з українських біатлоністів найкраще виступав у минулому сезоні?
Минулий біатлонний сезон не був щедрим на нагороди для України та й загалом у топ-10 обох загальних заліків Кубка світу не було жодного українського представника.
У чоловічому заліку найвище місце посів лідер команди Дмитро Підручний – 19-та сходинка (409 пунктів), а серед жінок найвище фінішувала Юлія Джима – 17-та позиція (368 балів).