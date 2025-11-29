Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на обидві естафетні гонки. На жаль, через травму етап пропустить олімпійська чемпіонка Юлія Джима, повідомляє 24 Канал з посиланням на International Biathlon Union.

До теми Розклад 1-го етапу Кубка світу 2025 – 2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

Хто з українців бігтиме класичні естафети в Естерсунді?

Першими на старт вийдуть жінки. Збірна України виступатиме у значно оновленому складі. Розпочне гонку абсолютна дебютантка Кубка світу Валерія Дмитренко. Наступні два етапи бігтимуть Христина Дмитренко та Олена Городна. Фінішером нашої четвірки буде Олександра Меркушина.

Стартлист України на жіночу естафету: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина

Жіноча естафета 4х6 кілометрів розпочнеться о 14:15 за київським часом.

Змагальний день в Естерсунді продовжать чоловіки. Україна виступатиме найсильнішим складом. Лише Антон Дудченко пропускатиме перший старт, адже готуватиметься до змішаної естафети, яка відбудеться 30 листопада.

Першим вийде на старт естафети Артем Тищенко, далі гонку продовжать Віталій Мандзин та Богдан Цимбал. Фінішером нашої команди буде лідер збірної України Дмитро Підручний.

Стартлист України на чоловічу естафету: Артем Тищенко – Віталій Мандзин – Богдан Цимбал – Дмитро Підручний

Чоловіча гонка 4х7,5 кілометра розпочнеться о 17:55 за київським часом.

Де дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді будуть доступні глядачам. Безплатні трансляції показуватимуть на сайті Суспільне Спорт.

Крім того, передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів, Суспільне Житомир тощо).

Яка програма першого етапу Кубка світу з біатлону?

Перший етап Кубка світу з біатлону триватиме з 29 листопада по 7 грудня. Упродовж семи змагальних днів відбудеться десять гонок. 1 та 4 грудня на Кубку світу будуть вихідними.