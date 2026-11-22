Новий біатлонний сезон триватиме з листопада 2026 року до березня 2027 року. На вболівальників очікують як етапи Кубку світу, так і чемпіонат світу.

Біатлонний сезон розпочнеться 26 листопада з першого етапу Кубка світу в фінському Контіолахті. Розклад усіх гонок біатлонного сезону 2026/27 читайте на 24 Каналі. Який розклад біатлонного сезону 2026/27 Кубок світу сезону 2026/27 налічує 10 етапів. Сезон завершиться 21 березня в норвезькому Гольменколлені. 1-й етап Кубка світу (26 – 29 листопада) Контіолахті, Фінляндія 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки 2-й етап Кубка світу (4 – 6 грудня) Гохфільцен, Австрія 4 грудня (12:25) – спринт, 7,5 км, жінки

4 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки

5 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки

5 грудня (15:30) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 грудня (12:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки

6 грудня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки 3-й етап Кубка світу (10 – 13 грудня) Ансі, Франція 10 грудня (15:15) – спринт, 7.5 км, жінки

11 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки

12 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки

12 грудня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

13 грудня (13:15) – мас-старт, 12,5 км, жінки

13 грудня (15:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки 4-й етап Кубка світу (2 – 3 січня) Поклюка, Словенія 2 січня (12:25) – спринт, 10 км, чоловіки

2 січня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки

3 січня (12:35) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

3 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки 5-й етап Кубка світу (6 – 10 січня) Рупольдинг, Німеччина 6 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки

7 січня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

8 січня (15:15) – спринт, 7,5 км, жінки

9 січня (13:00) – спринт, 10 км, чоловіки

10 січня (13:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки

10 січня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки 6-й етап Кубка світу (14 – 17 січня) Антгольц-Антерсельва, Італія 14 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16 січня (12:45) – одиночна змішана естафета

16 січня (15:30) – змішана естафета

17 січня (13:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки

17 січня (16:00) – мас-старт, 12,5 км, жінки 7-й етап Кубка світу (21 – 24 січня) Нове Мєсто, Чехія 21 січня (17:30) – спринт, 7,5 км, жінки

22 січня (17:30) – спринт, 10 км, чоловіки

23 січня (15:45) – мас-старт, 12,5 км, жінки

23 січня (18:00) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

24 січня (15:35) – естафета, 4 х 6 км, жінки

24 січня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки Чемпіонат світу з біатлону (10 – 21 лютогого) Отепя, Естонія 10 лютого (18:10) – змішана естафета, жінки та чоловіки

12 лютого (18:30) – спринт, 10 км, чоловіки

13 лютого (19:00) – спринт, 7,5 км, жінки

14 лютого (18:05) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

14 лютого (20:30) – гонка переслідування, 10 км, жінки

16 лютого (19:10) – одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки

17 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

18 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19 лютого (19:30) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

20 лютого (20:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки

21 лютого (17:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки

21 лютого (20:10) – мас-старт, 12,5 км, жінки 8-й етап Кубка світу (4 – 7 березня) Обергоф, Німеччина 4 березня (15:45) – спринт, 10 км, чоловіки

5 березня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки

6 березня (14:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 березня (17:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки

7 березня (13:45) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

7 березня (16:50) – естафета, 4 х 6 км, жінки 9-й етап Кубка світу (11 – 14 березня) Естерсунд, Швеція 11 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

12 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

13 березня (15:30) – одиночна змішана естафета

13 березня (18:10) – змішана естафета

14 березня (15:30) – мас-старт, 12,5 км, жінки

14 березня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки 10-й етап Кубка світу (18 – 21 березня) Голменколлен, Норвегія 18 березня (17:30) – спринт, 10 км, чоловіки

19 березня (17:30) – спринт, 7,5 км, жінки

20 березня (15:45) – гонка переслідування, 10 км, чоловіки

20 березня (18:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки

21 березня (14:30) – мас-старт, 15 км, чоловіки

21 березня (17:00) – мас-старт, 12,5 км, жінки