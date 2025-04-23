О 16:00 чернівецька Буковина розпочала номінально домашній матч проти лідера поточного сезону УПЛ київського Динамо. Першоліговий клуб приймав титулованого суперника на стадіоні "Україна" у Львові, адже їх домашня арена не відповідала вимогам рівня півфіналу Кубка України, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо розгромило Буковину та стало першим фіналістом Кубка України

Буковина – Динамо 1:4

Голи: Бойчук. 23 – Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (п), Шапаренко, 76

Перша половина зустрічі закінчилась сенсаційною перемогою "жовто-чорних" 1:0. Єдиний гол у перші 45 хвилин забив Богдан Бойчук після фатальної помилки Володимира Бражка.

Однак у другому таймі кияни перевернули гру на свою користь. У перерві Олександр Шовковський зробив дві заміни, випустивши Владислава Ваната та Владислава Кабаєва. Але не вони зрівняли цифри у матчі. Зробив це Назар Волошин, який згодом через п'ять хвилин оформив дубль, красиво пробивши на добиванні. Динамо вперше у поєдинку повело у рахунку 1:2. Далі у Буковини все посипалось. На 71-й хвилині Ванат заробив пенальті, яке реалізував Бражко, а через п'ять хвилин Шапаренко поставив крапку у півфіналі 1:4.

Динамо стало першим фіналістом Кубка України-2024/2025.

Полісся – Шахтар 0:1

Гол: Аліссон, 113

У другому півфіналі визначився володар другої путівки до фіналу Кубка України. Жодна з команд не бажала поступатися та боролася до кінця.

В основний час суперники не зуміли відкрити рахунок. На початку другого тайму Олександр Назаренко змісив схопитися за голову Імада Ашура. Вінгер Полісся змарнував стовідсотковий момент.

Переможець двобою визначився в екстратаймах. На 113-й хвилині спрацювала заміна тренера "гірників" Маріно Пушича. Бразилець Аліссон отримав пас у штрафному майданчику та пробив повз Кудрика. "Вовкам" банально не вистачило часу, щоб зрівняти рахунок.

У підсумку Шахтар здобув перемогу з рахунком 1:0 та вийшов у фінал Кубка України.

Володар трофею визначиться 14 травня у Житомирі. Глядачі стануть свідками українського класико: Динамо – Шахтар.