Кубок України відкриває свій 34-ий розіграш в історії. На старт вийдуть 64 команд з різних куточків країни, в тому числі аматори та чемпіони регіональних кубків.

8 серпня стартував розіграш Кубка України з футболу 2025-2026. Участь у ньому візьмуть аж 64 команд, в тому числі представники обласних турнірів та аматорського футболу, повідомляє 24 Канал.

Хто гратиме у Кубку України?

З кваліфікаційного раунду почнуть свій шлях 16 переможців регіональних кубків. Вони розіб'ються на 8 пар, за результатами який тріумфатори вийдуть у 1/32 фіналу.

Там вони доєднаються до аматорів, представників Першої та Другої ліг, а також 12-ти клубів УПЛ. Виключенням є учасники єврокубків. динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся почнуть з 1/16 фіналу.

Цікавим нововведенням турніру є сліпий жереб на кожному з етапів, а також відсутність екстратаймів. В разі нічиєї команди одразу перейдуть до пробиття пенальті.

Фінал Кубка України пройде 20 травня 2026 року. При цьому переможець змагання отримає оновлений трофей, який УАФ представить навесні наступного року. Вашій увазі – розклад матчів та результати Кубка України 2025-2026:

Кваліфікаційний раунд

8 серпня, 12:30. Iron – Новоукраїнка 5:1

8 серпня, 18:00. Легія – Полісся Ставки

9 серпня, 13:00. Гірник Новояворівськ – Нафтовик-Долина

9 серпня, 13:00. Карбон – Пальміра

9 серпня, 13:00. Олімпія Савинці – Nika SMK

9 серпня, 16:00. Коростень/Агро-Нива – Луцьксантехмонтаж-536

10 серпня, 13:00. Фазенда – Медея-Невицький Замок

10 серпня, 13:00. Колос Полонне – Агрон

1/32 фіналу

З цієї стадії свій шлях розпочнуть наступні клуби:

Кривбас

Карпати

Зоря

Рух

Колос

Верес

Оболонь

ЛНЗ

Епіцентр

Полтава

Металіст 1925

Кудрівка

Ворскла

Лівий Берег

Інгулець

Чорноморець

Металіст

Металург Запоріжжя

Прикарпаття

Вікторія

ЮКСА

Пробій

Поділля

Буковина

Нива Тернопіль

Агробізнес

Чернігів

Фенікс-Маріуполь

Нива Вінниця

Скала

Локомотив

Чайка

Реал Фарма

Атлет

Діназ

Ужгород

Лісне

Гірник-Спорт

Куликів-Білка

Тростянець

Ребел

Вільхівці

Пенуел

Маяк

Агротех

Денгофф

Корміл

1/16 фіналу

З цієї стадії свій шлях розпочнуть наступні клуби: