Кубок Украины открывает свой 34-ый розыгрыш в истории. На старт выйдут 64 команд из разных уголков страны, в том числе аматоры и чемпионы региональных кубков.

8 августа стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу 2025-2026. Участие в нем примут аж 68 команд, в том числе представители областных турниров и любительского футбола, сообщает 24 Канал.

По теме Определена символическая сборная Кубка Украины: в нее попал только один футболист Динамо

Кто будет играть в Кубке Украины?

С квалификационного раунда начнут свой путь 16 победителей региональных кубков. Они разобьются на 8 пар, по результатам который триумфаторы выйдут в 1/32 финала.

Там они присоединятся к любителям, представителей Первой и Второй лиг, а также 12-ти клубов УПЛ. Исключением являются участники еврокубков. Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье начнут с 1/16 финала.

Интересным нововведением турнира является слепой жребий на каждом из этапов, а также отсутствие экстратаймов. В случае ничьей команды сразу перейдут к пробитию пенальти.

Финал Кубка Украины пройдет 20 мая 2026 года. При этом победитель соревнования получит обновленный трофей, который УАФ представит весной следующего года. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты Кубка Украины 2025-2026:

Квалификационный раунд

8 августа, 12:30. Iron – Новоукраинка 5:1

8 августа, 18:00. Легия – Полесье Ставки

9 августа, 13:00. Горняк Новояворовск – Нефтяник-Долина

9 августа, 13:00. Карбон – Пальмира

9 августа, 13:00. Олимпия Савинцы – Nika SMK

9 августа, 16:00. Коростень/Агро-Нива – Луцксантехмонтаж-536

10 августа, 13:00. Фазенда – Медея-Невицкий Замок

10 августа, 13:00. Колос Полонное – Агрон

1/32 финала

С этой стадии свой путь начнут следующие клубы:

Кривбасс

Карпаты

Заря

Рух

Колос

Верес

Оболонь

ЛНЗ

Эпицентр

Полтава

Металлист 1925

Кудривка

Ворскла

Левый Берег

Ингулец

Черноморец

Металлист

Металлург Запорожье

Прикарпатье

Виктория

ЮКСА

Пробой

Подолье

Буковина

Нива Тернополь

Агробизнес

Чернигов

Феникс-Мариуполь

Нива Винница

Скала

Локомотив

Чайка

Реал Фарма

Атлет

Диназ

Ужгород

Лесное

Горняк-Спорт

Куликов-Белка

Тростянец

Ребел

Ольховцы

Пенуэл

Маяк

Агротех

Денгофф

Кормил

1/16 финала

С этой стадии свой путь начнут следующие клубы: