Кубок Украины 2025-2026: расписание матчей и результаты
- Кубок Украины 2025-2026 начался 8 августа при участии 64 команд.
- Финал состоится 20 мая 2026 года.
Победитель получит обновленный трофей, который УАФ представит весной 2026 года.
Кубок Украины открывает свой 34-ый розыгрыш в истории. На старт выйдут 64 команд из разных уголков страны, в том числе аматоры и чемпионы региональных кубков.
8 августа стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу 2025-2026. Участие в нем примут аж 68 команд, в том числе представители областных турниров и любительского футбола, сообщает 24 Канал.
По теме Определена символическая сборная Кубка Украины: в нее попал только один футболист Динамо
Кто будет играть в Кубке Украины?
С квалификационного раунда начнут свой путь 16 победителей региональных кубков. Они разобьются на 8 пар, по результатам который триумфаторы выйдут в 1/32 финала.
Там они присоединятся к любителям, представителей Первой и Второй лиг, а также 12-ти клубов УПЛ. Исключением являются участники еврокубков. Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье начнут с 1/16 финала.
Интересным нововведением турнира является слепой жребий на каждом из этапов, а также отсутствие экстратаймов. В случае ничьей команды сразу перейдут к пробитию пенальти.
Финал Кубка Украины пройдет 20 мая 2026 года. При этом победитель соревнования получит обновленный трофей, который УАФ представит весной следующего года. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты Кубка Украины 2025-2026:
Квалификационный раунд
8 августа, 12:30. Iron – Новоукраинка 5:1
8 августа, 18:00. Легия – Полесье Ставки
9 августа, 13:00. Горняк Новояворовск – Нефтяник-Долина
9 августа, 13:00. Карбон – Пальмира
9 августа, 13:00. Олимпия Савинцы – Nika SMK
9 августа, 16:00. Коростень/Агро-Нива – Луцксантехмонтаж-536
10 августа, 13:00. Фазенда – Медея-Невицкий Замок
10 августа, 13:00. Колос Полонное – Агрон
1/32 финала
С этой стадии свой путь начнут следующие клубы:
- Кривбасс
- Карпаты
- Заря
- Рух
- Колос
- Верес
- Оболонь
- ЛНЗ
- Эпицентр
- Полтава
- Металлист 1925
- Кудривка
- Ворскла
- Левый Берег
- Ингулец
- Черноморец
- Металлист
- Металлург Запорожье
- Прикарпатье
- Виктория
- ЮКСА
- Пробой
- Подолье
- Буковина
- Нива Тернополь
- Агробизнес
- Чернигов
- Феникс-Мариуполь
- Нива Винница
- Скала
- Локомотив
- Чайка
- Реал Фарма
- Атлет
- Диназ
- Ужгород
- Лесное
- Горняк-Спорт
- Куликов-Белка
- Тростянец
- Ребел
- Ольховцы
- Пенуэл
- Маяк
- Агротех
- Денгофф
- Кормил
1/16 финала
С этой стадии свой путь начнут следующие клубы:
- Динамо
- Александрия
- Шахтер
- Полесье