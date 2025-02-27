Прапор з підписом Буданова: українські кікбоксери присвятили ГУР перемогу на Кубку Європи

У болгарському Пловдиві завершився Кубок Європи з кікбоксингу WAKO 2025. На турнірі успішно виступили представники України.

Кубок Європи з кікбоксингу WAKO-2025 тривав у болгарському Пловдиві з 20 по 23 лютого. У змаганнях взяли участь понад три тисячі спортсменів з різних країн світу, пише 24 Канал з посиланням на сайт ГУР.

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Тріумф українців на Кубку Європи

У складі збірної України успішно виступили представники школи бойових мистецтв "СТАФФ". Шестеро спортсменів завоювали шість нагород.

Золоту медаль здобула Анастасія Мельник, срібні нагороди в активі Дарини Іванової, Дениса Товта, Нікіти Калініна, Дарини Бугери, а "бронза" дісталася Івану Сливко.

Свою перемогу юні спортсмени присвятили воїнам ГУР МО України. Після нагородження вони розгорнули прапор воєнної розвідки з підписом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Прапор ГУР на Кубку Європи з кікбоксингу / фото з сайту РУР МО

Головне управління розвідки МО України привітало спортсменів з нагородами та подякувало за нагадування світу про боротьбу за свободу.