Кубок Европы по кикбоксингу WAKO-2025 продолжался в болгарском Пловдиве с 20 по 23 февраля. В соревнованиях приняли участие более трех тысяч спортсменов из разных стран мира, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ГУР.

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Триумф украинцев на Кубке Европы

В составе сборной Украины успешно выступили представители школы боевых искусств "СТАФФ". Шесть спортсменов завоевали шесть наград.

Золотую медаль завоевала Анастасия Мельник, серебряные награды в активе Дарьи Ивановой, Дениса Толтая, Никиты Калинина, Дарьи Бугеры, а "бронза" досталась Ивану Сливко.

Свою победу юные спортсмены посвятили воинам ГУР МО Украины. После награждения они развернули флаг военной разведки с подписью генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Флаг ГУР на Кубке Европы по кикбоксингу / фото с сайта РУР МО

Главное управление разведки МО Украины поздравило спортсменов с наградами и поблагодарило за напоминание миру о борьбе за свободу.