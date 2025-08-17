Вже тривалий час український голкіпер Андрій Лунін не може визначитися зі своїм майбутнім у Реалі. На українця полюють різні гранди, однак сам Реал не може визначитися з долею українця.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью особисто зацікавлений у трансфері українського голкіпера. Ба більше, португальський наставник розглядає варіант обміну, пише 24 Канал з посиланням на Bild.

Від чого залежить доля Луніна?

Жозе Моурінью проявляє серйозний інтерес до гравця й навіть пропонував варіант обміну: Лунін перейде до стамбульців, а Домінік Ліваковіч стане новим голкіпером Реала.

Втім, як повідомляється, керівництво іспанського клубу не розглядає такий сценарій і відкидає можливість обміну. При цьому сам Лунін хоче мати більше ігрової практики, а мадридці готові розлучитися з українцем лише у випадку, якщо отримають за нього щонайменше 20 мільйонів євро. Наразі жодної офіційної пропозиції з подібною сумою на адресу клубу не надходило.

Цікаво, що паралельно Пабло Олівейра повідомив про зацікавленість київського Динамо у підписанні Домініка Ліваковіча. Турецькі ЗМІ також прогнозують, що хорват цього літа залишить Фенербахче. Крім того, на воротаря претендує і Севілья.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з клубом розрахована до 2030 року. Раніше стало відомо, що у послугах українського голкіпера також зацікавився Ов'єдо.