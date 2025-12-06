Дебютна перемога Костюка: Динамо перервало ганебну серію в УПЛ завдяки тріумфу над Кудрівкою

Цими вихідними в УПЛ тривають матчі 15-го туру сезону 2025 – 2026. На вечір суботи, 6 грудня, була винесена зустріч за участі чинного чемпіона Динамо.

Кияни грали номінально на виїзді проти новачка УПЛ Кудрівки. Втім команда з села на Чернігівщині не має змоги проводити матчі вдома, тому гра відбулась у столиці на "Оболонь-Арені", повідомляє 24 Канал.

Як Динамо обіграло Кудрівку?

Динамо перебуває в кризі, адже команда примудрилась програти аж чотири матчі поспіль в УПЛ. Через такі результати був звільнений Олександр Шовковський.

Замість нього команду очолив наставник U-19 Ігор Костюк, але ситуацію це не покращило. Тиждень тому Динамо поступилось останній команді УПЛ Полтаві, а тепер протистояло іншому новачку Кудрівці.

Проте підопічні Баранова також перебували не у найкращому стані після трьох поразок поспіль. На цю гру Костюк виставив оновлений стартовий склад, випустивши з перших хвилин Захарченка, Тіаре, Яцика, Редушка та Пономаренка.

Кудрівка – Динамо 1:2

Голи: Нагнойний, 66 – Піхальонок, 10, Пономаренко, 38.

У підсумку кияни змогли перервати свою невдалу серію в УПЛ. Вже на старті зустрічі Піхальонок відкрив рахунок, точно пробивши низом з лінії карного майданчика.

А ближче до перерви кияни подвоїли рахунок зусиллями Волошина та Пономаренка. Назар чи то пробивав, чи то прострілював з флангу і м'яч леті у ворота.

Проте Пономаренко його добив вже у порожній ствір. Після перерви у Кудрівки був невеличкий сплеск у грі, який дозволив відіграти один м'яч зусиллями Нагнойного. Але на більше номінальних господарів не вистачило.

Огляд матчу Кудрівка – Динамо: дивитися відео

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?