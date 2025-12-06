Дебютна перемога Костюка: Динамо перервало ганебну серію в УПЛ завдяки тріумфу над Кудрівкою
- Динамо перемогло Кудрівку з рахунком 2:1 у 15-му турі УПЛ.
- Підопічні Ігоря Костюка перервали чотириматчеву серію з поразок в чемпіонаті.
Цими вихідними в УПЛ тривають матчі 15-го туру сезону 2025 – 2026. На вечір суботи, 6 грудня, була винесена зустріч за участі чинного чемпіона Динамо.
Кияни грали номінально на виїзді проти новачка УПЛ Кудрівки. Втім команда з села на Чернігівщині не має змоги проводити матчі вдома, тому гра відбулась у столиці на "Оболонь-Арені", повідомляє 24 Канал.
Як Динамо обіграло Кудрівку?
Динамо перебуває в кризі, адже команда примудрилась програти аж чотири матчі поспіль в УПЛ. Через такі результати був звільнений Олександр Шовковський.
Замість нього команду очолив наставник U-19 Ігор Костюк, але ситуацію це не покращило. Тиждень тому Динамо поступилось останній команді УПЛ Полтаві, а тепер протистояло іншому новачку Кудрівці.
Проте підопічні Баранова також перебували не у найкращому стані після трьох поразок поспіль. На цю гру Костюк виставив оновлений стартовий склад, випустивши з перших хвилин Захарченка, Тіаре, Яцика, Редушка та Пономаренка.
Кудрівка – Динамо 1:2
Голи: Нагнойний, 66 – Піхальонок, 10, Пономаренко, 38.
У підсумку кияни змогли перервати свою невдалу серію в УПЛ. Вже на старті зустрічі Піхальонок відкрив рахунок, точно пробивши низом з лінії карного майданчика.
А ближче до перерви кияни подвоїли рахунок зусиллями Волошина та Пономаренка. Назар чи то пробивав, чи то прострілював з флангу і м'яч леті у ворота.
Проте Пономаренко його добив вже у порожній ствір. Після перерви у Кудрівки був невеличкий сплеск у грі, який дозволив відіграти один м'яч зусиллями Нагнойного. Але на більше номінальних господарів не вистачило.
Огляд матчу Кудрівка – Динамо: дивитися відео
Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- Кияни потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після програшу Омонії Динамо впало на 27 місце в турнірній таблиці ЛК.
- В УПЛ же Динамо розчаровує ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти чотири матчі поспіль.
- Після перемоги над Кудрівкою в чемпіонаті України клуб піднявся на 5 місце. Відставання від Шахтаря та ЛНЗ складає 9 очок. Проте за підсумком туру киян ще можуть обійти Кривбас та Металіст 1925.