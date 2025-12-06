Дебютная победа Костюка: Динамо прервало позорную серию в УПЛ благодаря триумфу над Кудривкой
- Динамо победило Кудривку со счетом 2:1 в 15-м туре УПЛ.
- Подопечные Игоря Костюка прервали четырехматчевую серию из поражений в чемпионате.
В эти выходные в УПЛ продолжаются матчи 15-го тура сезона 2025–2026. На вечер субботы, 6 декабря, была вынесена встреча с участием действующего чемпиона Динамо.
Киевляне играли номинально на выезде против новичка УПЛ Кудривки. Впрочем команда из села на Черниговщине не имеет возможности проводить матчи дома, поэтому игра состоялась в столице на "Оболонь-Арене", сообщает 24 Канал.
Как Динамо обыграло Кудривку?
Динамо находится в кризисе, ведь команда умудрилась проиграть аж четыре матча подряд в УПЛ. Из-за таких результатов был уволен Александр Шовковский.
Вместо него команду возглавил наставник U-19 Игорь Костюк, но ситуацию это не улучшило. Неделю назад Динамо уступило последней команде УПЛ Полтаве, а теперь противостояло другому новичку Кудривке.
Однако подопечные Баранова также находились не в лучшем состоянии после трех поражений подряд. На эту игру Костюк выставил обновленный стартовый состав, выпустив с первых минут Захарченко, Тиаре, Яцика, Редушко и Пономаренко.
Кудривка – Динамо 1:2
Голы: Нагнойный, 66 – Пихаленок, 10, Пономаренко, 38.
В итоге киевляне смогли прервать свою неудачную серию в УПЛ. Уже на старте встречи Пихаленок открыл счет, точно пробив низом с линии штрафной площади.
А ближе к перерыву киевляне удвоили счет усилиями Волошина и Пономаренко. Назар то ли пробивал, то ли простреливал с фланга и мяч летел в ворота.
Однако Пономаренко его добил уже в пустые ворота. После перерыва у Кудривки был небольшой всплеск в игре, который позволил отыграть один мяч усилиями Нагнойного. Но на большее номинальных хозяев не хватило.
Обзор матча Кудривка – Динамо: смотреть видео
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после проигрыша Омонии Динамо упало на 27 место в турнирной таблице ЛК.
- В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд.
- После победы над Кудривкой в чемпионате Украины клуб поднялся на 5 место. Отставание от Шахтера и ЛНЗ составляет 9 очков. Однако по итогам тура киевлян еще могут обойти Кривбасс и Металлист 1925.