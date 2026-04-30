Пам'ять як частина культури: Курган & Agregat та "Трибуна Героїв" випустили благодійний дроп

Гурт Курган & Agregat та фонд "Трибуна Героїв" запустили передзамовлення благодійного дропу. Він виходить за межі класичного мерчу і працює як форма памʼяті в повсякденному житті.

Ініціатива виникла на перетині двох середовищ – фанатської культури та музики, які об'єднує спільний принцип: говорити прямо і без прикрас. Проєкт поєднує стріт-культуру, музику і пам'ять, повідомляє kurgan_ram на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про ініціативу?

За словами організаторів, ця колаборація виросла не з ідеї зробити мерч, а зі спільного характеру – сильного, чесного, без зайвого пафосу. Саме така оптика лежить в основі і музики гурту, і діяльності фонду.

Фонд “Трибуна Героїв” збирає та документує історії футбольних фанатів, які загинули, захищаючи Україну, і підтримує їхні родини. У дропі ця пам'ять інтегрована не через прямі символи, а через сенс.

Візуальною та ідейною основою став рядок із пісні "Палеозой": "Той, хто витримує – не прийме волю ворога. Віддасть повністю себе".

Це формула стійкості, яка описує покоління, що вийшло з фанатських секторів і стало на захист країни.

Як працює дроп?

Він є частиною міського контексту – речі створені для щоденного носіння, а не для архіву. Таким чином пам'ять не відокремлюється від життя, а стає його частиною.

Увесь прибуток від продажу буде спрямований на підтримку родин загиблих ультрас.

Передзамовлення доступне на сторінці фонду в інстаграмі.