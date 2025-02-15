Реал у меншості зіграв внічию проти середняка Ла Ліги та ризикує втратити лідерство

Реал минулого вікенду зіграв з Атлетіко внічию, що допомогло Барселоні наблизитись до мадридців у боротьбі за чемпіонство. Тому "Королівський клуб" не має втрачати очки, щоб зберегти лідерство.

Осасуна – Реал 1:1

Голи: Будімір, 58 (П) – Мбаппе, 15

Вилучення: Беллінгем, 39

У суботу, 15 лютого, в Іспанії відбулись матчі 24-го туру Ла Ліги-2024/2025. Реал завітав у гості до бойової та непоступливої Осасуни, повідомляє 24 канал.

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Беллінгем заробив непотрібне вилучення

Реал підходив до матчу з Осасуною у ролі фаворита. "Королівський клуб" активно розпочав гру з навали на ворота суперників. Вже через 15 хвилин після початку Кілліан Мбаппе відкрив рахунок.

Перший тайм запам'ятався не тільки голом та небезпечними моментами, а й непотрібною червоною карткою Джуда Беллінгема. Англієць зухвало висловився у бік арбітра та отримав вилучення.

Осасуна втримала нічию

Другий тайм розпочався під контролем Реала. Проте Осасуна знайшла свій момент та змогла зрівняти рахунок. Памплонці заробили пенальті, який впевнено реалізував найкращий бомбардир команди Анте Будімір.

"Королівський клуб" у меншості намагався відігратись. Однак оборона Осасуни діяла надійно, заважаючи мадридцям забити гол та знову вийти вперед в очному протистоянні.

Напружена кінцівка матчу видалась у Памплоні. Реал тиснув на суперника, щоб здобути важливі три очки. Проте забити гол не вийшло, матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Реал може втратити лідерство, якщо Атлетіко виграє свій матч проти Сельти у Ла Лізі. "Матрацники" зіграють свій поєдинок сьогодні 15 лютого о 19:30 за київським часом.