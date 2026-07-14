Ла Ліга "примушує" Барселону грати на "Камп Ноу": у Каталонії знайшли інший стадіон

Іспанська футбольна ліга та Барселона мають розбіжності у виборі місця, де гратиме чинний чемпіон країни. Але стосується це не наступного сезону.

Керівництво Барселони запланувало час для чергового тимчасового переїзду команди на стадіон Луїса Компаніса, який є резервним для клубу. Ла Ліга цього робити наразі не дозволяє, пише видання sport.es.

Що відомо про плани у Барселоні?

Повідомляється, що в офісі Барселони мали бажання зіграти першу половину іспанського чемпіонату сезону 2027/28 на іншій арені. Саме тоді у рамках масштабної реконструкції "Камп Ноу" мають провести встановлення даху та здійснити ремонтні роботи у внутрішніх приміщеннях арени.

Ще до цього, у сезоні 2026/27, клубні боси хочуть відкрити для вболівальників третій ярус стадіону.

У якому стані наразі "Камп Ноу": дивіться відео

Відомо, що Ла Ліга наразі ігнорує запит керівників свого чемпіона, але у Барселоні сподіваються на позитивне вирішеня питання.

Аналогічні плани у клубі мають і щодо проведення єврокубкових поєдинків у кампанії 2027/28.

Що відомо про реконструкцію "Камп Ноу"?

Роботи розпочались одразу після закінчення сезону 2023/24. Тоді ж клуб на понад два роки перебрався на олімпійський стадіон Луїса Компаніса.

Реконструкція легендарної арени наразі не відповідає першочергово запланованим термінам. У 2023-му повідомлялось, що усі роботи, враховуючи й встановлення даху, вдасться здійснити до початку сезону 2026/27.