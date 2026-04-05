Скандал у Барселоні: юна зірка демонстративно відмовилась святкувати перемогу над Атлетіко

В Іспанії спалахнув несподіваний скандал після чергової перемоги Барселони в Ла Лізі. Юна зірка каталонців Ламін Ямаль шокував поведінкою прямо на полі.

Попри успішний результату матчу проти Атлетіко, атмосфера в команді виявилася далекою від ідеальної. Один із головних талантів "блаугранас" відкрито продемонстрував своє невдоволення, пише Aljazeera.

Що сталося?

Після фінального свистка гравці Барселони традиційно святкували важливу перемогу, однак Ламін Ямаль залишився осторонь.

18-річний вінгер не приєднався до партнерів, коли Левандовскі забив переможний гол, виглядав роздратованим і швидко покинув поле.

Футболіст навіть відмахнувся від тренера Хансі Фліка, коли той хотів заспокоїти Ямаля.

Флік спробував згладити ситуацію

Головний тренер каталонців Гансі Флік після гри прокоментував інцидент, намагаючись зняти напругу.

За його словами, емоції молодого гравця – це нормальна реакція, адже він прагне більшого впливу на гру.

Ламін Ямаль був трохи розлючений, бо він намагався зробити все можливе, але не забив. Це емоційний матч, це нормально. Ямаль повернувся до роздягальні, і з ним все гаразд. Найголовніше, що він продовжував старатися на полі. Ламін завжди на висоті, і це важливо для мене. Мені нема за що його критикувати,

– сказав Флік.

