17-річний правий вінгер потрапив під приціл не лише європейських клубів. Ламіном Ямалем зацікавились англійський Манчестер Сіті та саудівський Аль-Ахлі, повідомляє Fichajes.

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Претенденти на вундеркінда

Шейхи хочуть додати у свій чемпіонат не лише зірок футболу, які вже мають за своєю спиною величезний багаж із досвідом. Тепер найбагатші власники клубів хочуть поборотись за нових зірок сучасного футболу.

У Барселоні зроблять усе, аби якомога довше втримати у своїй команді вундеркінда Ямала.

До слова. Контракт Яміна Ямала із Барселоною розрахований до кінця червня 2026-го року. За даними Transfermarkt, вартість 17-річного вінгера складає вже 120 мільйонів євро.

Тому у каталонському клубі вже заговорили про продовження угоди із талановитим правим вінгером.

Ямал став справжньою зіркою Євро-2024. У складі збірної Іспанії Ламін став чемпіоном Європи. На турнірі у Німеччині Ямал відіграв 7 матчів, у яких забив гол та віддав 4 результативні передачі.

У новому сезоні-2024/2025 Ямал взяв участь у 9 поєдинках Барселони, у яких відзначився 5 м'ячами та стількома ж асистами. Також у його пасиві одна жовта картка. Каталонський клуб після 8-ми турів очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 21 бал.