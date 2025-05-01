Молодий талант Барселони перевершив досягнення Мбаппе в Лізі чемпіонів

Футболіст Барселони Ламін Ямаль встановив нове історичне досягнення. Він зумів перевершити рекорд Кіліана Мбаппе.

У середу, 30 квітня, на стадіоні "Естадіо Олімпіко" у столиці Каталонії відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрілися Барселона та Інтер. Команди розписали надрезультативну нічию з рахунком 3:3.

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Яке досягнення перевершив Ямаль

Ламін Ямаль у віці 17 років та 291 день зіграв свій 100-й матч за Барселону, а також відзначився забитим голом. Забитий м'яч дозволив футболісту стати наймолодшим гравцем, який став автором голу у півфіналі Ліги чемпіонів, пише 24 канал з посиланням на OptaJose.

Попередній рекорд належав Кіліану Мбаппе, який відзначався забитим м'ячем у віці 18 років та 140 днів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 49 матчів за Барселону, у яких забив 15 голів та віддав 23 результативні передачі.

Відзначимо, що другий півфінальний матч між Барселоною та Інтером відбудеться 6 травня.