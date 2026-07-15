Головна зірка збірної Іспанії в день півфіналу Мундіалю ледь не став жертвою грабіжників

Для Ламіна Ямаля день виходу у фінал чемпіонату світу ледве не приніс вкрай негативні спогади. Вдома у Каталонії майно футболіста могло стати здобиччю злочинців.

У Барселоні лише дивом вдалося врятувати маєток зіркового гравця від пограбування. Найприкріше для Ямаля, що він сам видав зловмисникам цінну інформацію, пише 24 Канал.

Що сталось з Ямалем після півфіналу ЧС

Футболіст ще не встиг як слід насолодитись тріумфом над Францією Кіліана Мбаппе в одному з найбільших матчів свого життя, як дізнався тривожні новини.

Виявляється, двоє чоловіків у масках приблизно через 2 години після завершення матчу намагалися перелізти через мур, який захищає від сторонніх будинок 19-річного футболіста у Барселоні.

На щастя для Ямаля, добре спрацювала охорона: зловмисників помітили на камерах спостереження і зупинили злочин. Грабіжники втекли, але їхнім пошуком вже займається поліція.

За версією правоохоронців, спробу пограбування певним чином спровокував сам Ламін. Перед тим, як поїхати на Мундіаль, він знімав відеоблог, у якому показав зсередини свій маєток. Саме цей контент міг допомогти злочинцям зрозуміти, яке цінне майно є у будинку футбольної зірки.

Скільки Ямаль заробляє у Барселоні

Ламін підписав з каталонським клубом новий контракт у 2025 році. Його зарплата на рік складає близько 27 мільйонів євро до сплати податків. Це у 9 разів більше, ніж склав заробіток Ямаля за усю попередню кар'єру.

Щомісяця на рахунки вінгера надходить приблизно 2,25 мільйона євро. Угода з каталонцями розрахована до 2032 року, за цей семирічний період додатково до зарплати "блаугран" мають доплатити гравцю 115 мільйонів євро.