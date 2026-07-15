В Барселоне лишь чудом удалось спасти особняк звездного игрока от ограбления. Самое досадное для Ямаля то, что он сам выдал злоумышленникам ценную информацию, пишет 24 Канал.

Что случилось с Ямалем после полуфинала ЧМ

Футболист еще не успел как следует насладиться триумфом над командой Килиана Мбаппе из Франции в одном из самых важных матчей своей жизни, как узнал тревожные новости.

Оказывается, двое мужчин в масках примерно через 2 часа после окончания матча пытались перелезть через стену, защищающую от посторонних дом 19-летнего футболиста в Барселоне.

К счастью для Ямаля, охрана сработала на славу: злоумышленников заметили на камерах наблюдения и предотвратили преступление. Грабители скрылись, но их розыском уже занимается полиция.

По версии правоохранителей, попытку ограбления в некоторой степени спровоцировал сам Ламин. Перед тем, как отправиться на чемпионат мира, он снимал видеоблог, в котором показал изнутри свой особняк. Именно этот контент мог помочь преступникам понять, какое ценное имущество находится в доме футбольной звезды.

Сколько Ямаль зарабатывает в "Барселоне"

Ламин подписал с каталонским клубом новый контракт в 2025 году. Его годовая зарплата составляет около 27 миллионов евро до уплаты налогов. Это в 9 раз больше, чем заработал Ямаль за всю предыдущую карьеру.

Ежемесячно на счета вингера поступает примерно 2,25 миллиона евро. Контракт с каталонцами рассчитан до 2032 года, за этот семилетний период в дополнение к зарплате "блауграна" должны выплатить игроку 115 миллионов евро.