Це повне божевілля: Ямаля помітили у бразильських фавелах, де відбуваються перестрілки

Зірка іспанської Барселони Ламін Ямаль яскраво проводить відпустку. Після відпочинку в Італії, де юнака помітили в компанії з моделлю OnlyFans, хлопець вирушив до свого кумира в Бразилію.

Ламін Ямаль неодноразово повідомляв, що з дитинства захоплювався грою Неймара. Тож частину своєї відпустки 17-річний іспанець вирішив провести у Бразилії, пише 24 Канал.

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Ямаля занесло в бандитські фавели

Вінгер Барселони встиг поспілкуватися зі своїм кумиром та пограти з ним у волейбол ногами. Ламін висловив своє захоплення бразильцем, назвавши його гравцем номером 1.

Відео, яка Ямаль грає з Неймаром

Крім того, Ямаль вирішив потішити своїх юних фанатів, зігравши з ними у футбол. Все б нічого, але це відбулося у бразильських фавелах.

Іспанський журналіст Рафаель Ернандес у своєму акаунті в мережі Х розкритикував футболіста Барселони за таку необачну поведінку. Він зазначив, що 17-річна зірка не усвідомлює ризики, адже у фавелах відбуваються найжорсткіші перестрілки, під час яких гинуть сторонні люди. Ернандес порівняв небезпеку з війною на Близькому Сході.

"Мені байдуже, чи є у Ямала охорона, чи навіть якщо місцеві наркобанди (рівень яких можна порівняти з терористичними організаціями) його не зачеплять – це вкрай безвідповідально й небезпечно. Барселона та Жорже Мендеш (агент Ямаля – 24 Канал) мають терміново втрутитися.

Не думаю, що люди усвідомлюють: це приблизно те саме, що якби Ямаль зараз поїхав в Іран або Газу. Я не жартую.

Можливо, не всі мене зрозуміють, але я мусив висловитися. Це повне божевілля", – заявив журналіст.

Ямаль грає з дітьми у бразильських фавелах: дивіться відео

Зазначимо, що Ламін Ямаль наразі є найдорожчим гравцем у світі. Вартість 17-річного футболіста, за даними Transfermarkt, становить 200 мільйонів євро.

Раніше ми розповідали, як Ямаль проводив відпустку в компанії зірки OnlyFans Фаті Васкес. Папараці навіть спіймали пару за поцілунком.