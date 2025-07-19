Перша перемога українця перед битвою Усика: Лапін у валідольному бою захистив титул
- Даніель Лапін здобув перемогу над Льюїсом Едмондсоном на "Вемблі", захистивши титули IBF International та WBA Continental.
- Бій тривав 10 раундів, і Лапін переміг роздільним рішенням суддів з результатом 95:95 і двічі по 96:94.
- Лапін здобув 12-ту перемогу у професійній кар'єрі, тоді як Едмондсон зазнав першої поразки на профі-рингу.
Перед головним боєм боксерського шоу на "Вемблі" відбувся поєдинок за участю українця Даніеля Лапіна. У важкому протистоянні перемогу святкував українець.
У суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся бій між Даніелем Лапіним та британцем Льюїсом Едмондсоном. На кону стояли чемпіонські титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, якими володів українець, пише 24 Канал.
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Як завершився бій Лапін – Едмонсон?
Поєдинок виявився дуже непростим для 28-річного українця. Британець діяв дуже зухвало та на початку поєдинку володів перевагою.
В одному з епізодів Лапін ледве не вилетів за межі рингу, але зумів втриматися за канати. Зазначимо, що Едмонсон не гребував брудними прийомами.
В останніх двох раундах значно додав Лапін, який завдав влучних ударів. Завдяки цьому Даніель зумів вирвати перемогу.
Поєдинок тривав усі 10 раундів. Лапін здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 95:95 і двічі по 96:94.
Відео оголошення переможця бою Лапін – Едмонсон
Даніель Лапін захистив чемпіонські титули та здобув 12-ту перемогу у професійній кар'єрі. Льюїс Едмонсон зазнав першої поразки на профі-рингу.
Відеоогляд бою Лапін – Едмонсон
Нагадаємо, що в андеркарді бою Усик – Дюбуа виступав ще один українець – Владислав Сіренко. На жаль, наш супертяж зазнав дебютної поразки в кар'єрі.