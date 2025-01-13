Чемпіонка України з веслування, яка служила у Нацгвардії, втекла за кордон і опинилась в Росії

Лариса Жалінська вирішила зрадити свою країну та поїхати до країни-терористки. Там вона детальніше розповіла, як вона вирішила втекти з Батьківщини.

Українські спортсмени об'єднались навколо допомоги Батьківщині під час війни проти Росії. Багато хто допомагає в інформаційному чи фінансовому аспектах, інші ж взяли зброю до рук та пішли до лав ЗСУ.

До теми Дике створіння у клітці: борчиня з Росії дала ляпаса своєму тренеру після ганебної поразки в UFC

Втеча за туристичною путівкою

На жаль, не всі атлети залишились вірними своїй країні. Одним із прикладів зради стала веслувальниця Лариса Жалінська, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Раніше дівчина була не тільки спортсменкою, а ще і служила у Нацгвардії України. Тим не менше Лариса втекла до Росії та вже почала роздавати інтерв'ю російським пропагандистам.

Вона зазначила, що не вважає це втечею, а скоріше "поверненням на історичну батьківщину", адже вважає себе "руською". При цьому вона нагадала, що її рідним містом є Приморськ Запорізької області.

Поплавило на пропаганді

Жалінська назвала це місто російським, хоча насправді український Приморськ знаходиться під тимчасовою російською окупацією. Лариса зазначила, що після дозволу жінкам-військовослужбовцям на відпустки їй вдало виїхати за кордон завдяки туристичній путівці.

Читайте також Українця оштрафують за провалене зважування перед турніром UFC: відео битви поглядів

Місцем призначення була Чехія, проте спортсменка доїхала лише до Польщі та завдяки приватним перевізникам потрапила до Білорусі. Саме звідти вона і дісталась Москви, скориставшись літаком із Мінська.

Відзначимо, що Жалінська не раз ставала чемпіонкою України з академічного веслування.На останньому для неї чемпіонаті у 2024 році вона здобула дві бронзи та срібло.

У 2021 році Лариса виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу з академічного веслування на ергонометрах в закритих приміщеннях. Того ж року вона отримала звання майстра спорту України міжнародного класу.