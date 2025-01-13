Російські спортсмени потрапили під чисельні санкції через війну в Україні. Атлетів не допускають до змагань або змушують виступати під нейтральним прапором, повідомляє 24 Канал.

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Дісталось тренеру

На жаль, у змішаних єдиноборствах (ММА) росіяни продовжують виступати. Втім їх сутність проявляється у всій красі на фоні цивілізованого світу.

Дикий момент стався під час заходу UFC Vegas 101. Росіянка Вікторія Дудакова зійшлась в октагоні проти американки Фатіми Клайн, яка не залишила представниці країни-терористки ані шансу.

У другому раунді Фатіма відверто гамселила Вікторію, через що суддя зупинив бій. Такий сценарій роздратував Дудакова, через що вона зірвалась на своєму тренерові Гасаналі Гасаналієві.

Відео дикої поведінки Дудакової:

Дівчина висловила йому претензії, що той не підійшов до неї після бою та йому було все одно на неї. Але на цьому вона не зупинилась та дала йому відвертого ляпаса.

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Відзначимо, що росіянка прийшла у UFC у 2023 році та провела вже чотири поєдинки. На її рахунку по дві перемоги та дві поразки. У 2019 році вона стала чемпіонкою Європи з ММА та взяла бронзову медаль на чемпіонаті світу.