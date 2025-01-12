Це був дебют для бразильського бійця середньої ваги в рамках UFC. Він яскраво увірвався в цю організацію, здобувши перемогу вже в першому раунді над українцем, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Чекатиму дзвінка": молодший брат Ф'юрі кинув виклик МакГрегору

Односторонній бій

Марко Туліо в середині першого раунду провів блискавичну атаку. Він обвалив на киянина серію сильних ударів, розбивши Ігорю обличчя.

Після цього бразилець почав добивати суперника. Потєря намагався стати у стійку, але рефері зупинив одностороннє побиття.

Як Потєря програв Туліо: дивіться відео

Довідка. Для Ігоря Потєрі це був восьмий бій в UFC. В них українець виграв два поєдинки та шість програв.

Зазначимо, що напередодні цієї битви Ігор не вклався у ліміт середньої ваги. За правилами промоушену, він віддасть своєму супернику 25% гонорару.