Це був дебют для бразильського бійця середньої ваги в рамках UFC. Він яскраво увірвався в цю організацію, здобувши перемогу вже в першому раунді над українцем, повідомляє 24 Канал.
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Односторонній бій
Марко Туліо в середині першого раунду провів блискавичну атаку. Він обвалив на киянина серію сильних ударів, розбивши Ігорю обличчя.
Після цього бразилець почав добивати суперника. Потєря намагався стати у стійку, але рефері зупинив одностороннє побиття.
Як Потєря програв Туліо: дивіться відео
Довідка. Для Ігоря Потєрі це був восьмий бій в UFC. В них українець виграв два поєдинки та шість програв.
Зазначимо, що напередодні цієї битви Ігор не вклався у ліміт середньої ваги. За правилами промоушену, він віддасть своєму супернику 25% гонорару.