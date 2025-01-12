Это был дебют для бразильского бойца среднего веса в рамках UFC. Он ярко ворвался в эту организацию, одержав победу уже в первом раунде над украинцем, сообщает 24 Канал.

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Односторонний бой

Марко Тулио в середине первого раунда провел молниеносную атаку. Он обрушил на киевлянина серию сильных ударов, разбив Игорю лицо.

После этого бразилец начал добивать соперника. Потеря пытался стать в стойку, но рефери остановил одностороннее избиение.

Как Потеря проиграл Тулио: смотрите видео

Справка. Для Игоря Потери это был восьмой бой в UFC. В них украинец выиграл два поединка и шесть проиграл.

Отметим, что накануне этой битвы Игорь не уложился в лимит среднего веса. По правилам промоушена, он отдаст своему сопернику 25% гонорара.