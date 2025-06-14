Його вважають одним з найкращих панчерів в історії боксу. Проте не всі розділяють захоплення "Великим Джорджем", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Голмс розніс Формана

Колишній чемпіон світу Ларрі Голмс негативно висловився про легендарного боксера. Він заявив, що Джорджа Формана переоцінюють та дав дуже неприємну йому характеристику.

Усі знають, що Джордж Форман не вмів битися, усі знають, що Томмі Моррісон надер йому дупу, усі знають, що Шеннон Бріггс надер йому дупу, усі знають, що він не хотів битися зі мною. Джордж Форман – найбільш фальшивий боксер усіх часів,

– сказав Голмс.

Зазначимо, що "Великий Джордж" провів на професійному рингу 81 бій. У них він здобув 76 перемог, з яких 68 – нокаутом.

Довідка. Джордж Форман досі залишається найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту. Він володів поясом IBF у 46 років 170 днів.

Нагадаємо, що раніше Ларрі Голмс навпаки схвально відгукувався про "Великого Джорджа". Він заявляв, що той знищив би іншого легендарного боксера за дві секунди.