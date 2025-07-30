У вівторок, 29 липня, спортивну спільноту сколихнула моторошна новина про нещасний випадок із колишньою біатлоністкою Лаурою Дальмаєр. Німкеня зі своєю напарницею потрапила у гірську пастку у Пакистані.

Увесь день 29 липня велась пошукова операція, яка не виявила Лауру Дальмаєр, яку засипало камінням під час сходження на вершину. 30 липня пошуки дворазової олімпійської чемпіонки з біатлону відновились, повідомляє 24 Канал із посиланням на Merkur.

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Що відомо про пошукову операцію Лаури Дальмаєр?

Попри це прогнози на пошук невтішні через несприятливі погодні умови на ріку Лайла.

29 липня рятувальна операція була перервана через настання темряви. На жаль, наразі немає жодних позитивних зрушень у цій пошуковій операції.

Нагадаємо, що альпіністки потрапили в аварію ще 28 липня. Повідомлялось, що в одному із моментів на висоті 5700 метрів на Дальмаєр зрушилось каміння. Її напарниця, яка теж постраждала змогла викликати допомогу та рятувальників, які пліч-о-пліч працюють із досвідченими альпіністами. Однак через віддаленість гелікоптер зумів дістатись місця аварії лише вранці наступного дня.

Була інформація, що відома у минулому біатлоністка щонайменше отримала серйозні травми. Водночас ознак життя у місці аварії наразі не виявлено.

Легендарний альпініст Рейнгольд Месснер дав позитивний прогноз на порятунок Дальмаєр. Чоловік розповів, що гора, на яку підіймалась Лаура, дуже складна та крута. Дуже мала кількість альпіністів може підкорити її. Втім, чоловік зберігає оптимізм на порятунок Дальмаєр. Водночас рятувальникам допомагає найкращий скелелаз цього регіону, який спробує видертись на цю гору.