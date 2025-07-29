80-річний Рейнгольд Месснер має величезний досвід сходжень на світові гірські вершини. Він поспілкувався з рятувальниками та розповів про поточну ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на RTL/ntv.

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Досвідчений скелелаз вирушив на порятунок

Месснер розповів, що гора на яку підіймалася Дальмаєр, дуже складна. Вона має крутий схил та вкрита льодом. Під час каменепаду навіть досвідченому альпіністу дуже важко уникнути ударів.

Втім, Рейнгольд зберігає стриманий оптимізм на порятунок Дальмаєр.

"Я зв’язався з другом, який зараз у Пакистані. Здається, що вертоліт готовий до польоту, і порятунок на такій висоті можливий. Також уже їде дуже досвідчений скелелаз із Хуше, щоб допомогти.

Всі відомості надходять здебільшого від місцевих альпіністів або туристів, які були на місці.

Точну інформацію матимемо лише тоді, коли рятувальники дістануться постраждалих. Проте звістка про те, що найкращий скелелаз регіону вже вирушив на допомогу, вселяє надію", – розповів Месснер.

Зазначимо, Рейнгольд Месснер підкорив усі 14 "восьмитисячників" світу. Він здобув популярність у 1978 році, коли без кисневих балонів досяг вершини Евересту.

Нагадаємо, що колишня німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила в серйозну аварію в горах Пакистану. Вона отримала важкі травми внаслідок сходження каміння з піка Лайла.

Рятувальники досі не можуть дістатися місця трагедії. Під час пошукової операції на гелікоптері колишню біатлоністку побачили без ознак життя.